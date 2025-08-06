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من هو القيادي البارز في حزب الله الذي اغتيل في غارة بريتال؟

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 10:40 صباحًا
غارة إسرائيلية على سيارة في البقاع

غارة إسرائيلية على سيارة في البقاع

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ مساء أمس غارة جوية في منطقة البقاع، أسفرت عن مقتل حسام قاسم غراب، أحد عناصر حزب الله.

وبحسب أدرعي، فإن غراب كان ينشط من داخل الأراضي اللبنانية لتوجيه خلايا في سوريا، كانت تخطط لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه منطقة هضبة الجولان، مؤكدًا أن هذه الأنشطة شكّلت تهديداً مباشراً.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الصاروخ الأول الذي أطلقته المسيرة الإسرائيلية على مركبة غراب انفجر خلفها، ما دفعه للنزول ومحاولة الابتعاد عن المكان، إلا أن الصاروخ الثاني أصاب المركبة مباشرة، وبعد محاولة غراب البحث عن مكان آمن مجددًا، ضربه الصاروخ الثالث مباشرة.

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