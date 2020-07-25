كاهن رعيتي بصرما وعابا أعلن أن نتائج الفحص الذي أجري له جاء سلبيا

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلن كاهن رعيتي بصرما وعابا الارثوذكسية الاب رومانوس الخولي في بيان، أن:

نتائج فحص ال PCR التي أجريت له جاءت سلبية، داعيا الى “الوقاية من هذا الوباء، بخاصة عند المشاركة في القداس من خلال المحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة باليد، وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين”، داعيا المصابين بأمراض مزمنة ومن مناعته ضعيفة أو من تظهر عليه أعراض مرضية، الى البقاء في المنزل”.

وختم داعيا الى “الصلاة معا من أجل أن يرفع الله عنا الوباء، ومن أجل أن يعين الرب الذين يعانون منه، وأن نتشدد لنبقى ثابتين في الإيمان والرجاء والمحبة”.

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