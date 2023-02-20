أعلن النائب كريم كبارة إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس، مشيرًا إلى أنّ هذا كان مطلبنا الأساس الذي عملنا لأجله من أجل تكريس حق طرابلس ومنع مخططات إقفال هذه المنشآت.

وأضاف كبارة: “الآن مطلبنا واضح: تشديد الحماية الأمنيّة كي لا تتكرر السرقات وضبط الوضع بما يضمن سير العمل بشكل طبيعي وشفاف بهذا المرفق”!

اليوم ازيل الشمع الأحمر عن #منشآت_النفط في #طرابلس!

هذا كان مطلبنا الأساس الذي عملنا لأجله من أجل تكريس حق طرابلس ومنع مخططات اقفال هذه المنشآت.

الآن مطلبنا واضح: تشديد الحماية الأمنية كي لا تتكرر السرقات وضبط الوضع بما يضمن سير العمل بشكل طبيعي وشفاف بهذا المرفق! pic.twitter.com/7FdDwavCbD — Karim Kabbara – كريم كبارة (@KarimMKabbara) February 20, 2023