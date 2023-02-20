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كبارة: إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس

منذ ساعة واحدة
النائب كريم كبارة

النائب كريم كبارة

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أعلن النائب كريم كبارة إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس، مشيرًا إلى أنّ هذا كان مطلبنا الأساس الذي عملنا لأجله من أجل تكريس حق طرابلس ومنع مخططات إقفال هذه المنشآت.

وأضاف كبارة: “الآن مطلبنا واضح: تشديد الحماية الأمنيّة كي لا تتكرر السرقات وضبط الوضع بما يضمن سير العمل بشكل طبيعي وشفاف بهذا المرفق”!

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