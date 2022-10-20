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كبارة: لإنتخاب رئيس يطلق مسار الإنقاذ

منذ دقيقة واحدة
النائب كريم كبارة

النائب كريم كبارة

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أعلن النائب كريم كبارة في تصريح أنّ “صوّت اليوم بعبارة “لأجل لبنان”، آملاً أن يكون اختيارنا لرئيس يعمل لأجل البلد، وخيارنا نابعاً من مصلحة لبنان أولاً وأخيراً”.

وتابع: “فلنفكر بمن استشهدوا لأجل لبنان، وبمن يريدون البقاء وبناء مستقبلهم فيه، فلنفكر بكل لبناني يعاني بكل تفاصيل حياته، ونبادر بإنتخاب رئيس يطلق مسار الإنقاذ”.

والتأم مجلس النواب في ساحة النجمة صباح اليوم الخميس 20/10/2022 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الثالثة.

وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة في حضور 119 نواب، واعتذار النائبة سينتيا زرازير.

وبعد التصويت، انتهت الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصل ميشال معوّض على 42 صوتاً فيما صوّت 55 نائباً بورقة بيضاء وصوّت 22 نائباً لأسماء أخرى.

اما في الدورة الثانية، فُقد النصاب من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وحدّد بري جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين 24 تشرين الأول عند الساعة 11 قبل الظهر.

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