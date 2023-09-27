كبتاغون من لبنان مقابل النفط العراقي.. ونائب يطالب الحكومة بالتحرك!

طالب النائب أشرف ريفي من الحكومة توضيحاً حول ما نُشر في العراق عن وجود الكبتاغون في شحنة من الرّمان اللبناني الذي وصل إلى العراق عبر سوريا ضمن سداد مستحقات النفط العراقي.

وقال ريفي في منشور عبر منصة “إكس”:

نطلب من الحكومة توضيحاً حول ما نُشر في العراق عن وجود الكبتاغون في شحنة من الرّمان اللبناني الذي وصل إلى العراق عبر سوريا ضمن سداد مستحقات النفط العراقي.

حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة أُسوةً بالعراقيين، وننتظر جواب الحكومة. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) September 27, 2023

وبدأت خيوط الفضيحة بالظهور بعدما نشرت صحيفة عراقية تحقيقاً يتعلق بشحنة رمان وصلت إلى العراق قادمة من لبنان تحتوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون.

ووفقاً لما نشرته صحيفة العالم الجديد قبل أيام، فإن شحنة الرمان القادمة من لبنان تأتي ضمن كجزء من سداد قيمة مستحقّات النفط العراقي المخصّص لبيروت.

وتحفّظت السلطات، بحسب الصحيفة، على الشحنة التي وصلت براً عبر الأراضي السورية، من خلال التنسيق مع قوات النظام هناك.

وبموجب اتفاق زيت الوقود الثقيل الذي جرى توقيعه أول مرة في يوليو/تموز 2021، يزود العراق الحكومة اللبنانية بالوقود نظير خدمات من بينها تقديم الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين.

وأشارت الصحيفة في تحقيقها إلى “فضيحة” تتعلّق بملفّ تصدير النفط العراقي إلى لبنان، ناقلة عن مسؤول لم تكشف هويته أنّ الأمر “وضع لبنان وسورية في محلّ الشكوك، لكون الشحنة مرت عبر أراضي الأخيرة”.

وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، ولأول مرة عن أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.