كتائب القسام تعلن إطلاق 16 صاروخاً من لبنان باتجاه إسرائيل

أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 16 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وجنوب مدينة حيفا.

وقالت في بيان، إن “كتائب القسام – لبنان قصفت مغتصبة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة، بـ16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة”.

حيث لفتت القناة 13 العبرية إلى أن تقديرات تشير إلى أن “حماس هي التي أطلقت الصواريخ قبل قليل من لبنان”.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه “إضافة إلى إطلاق الصواريخ، هناك مخاوف من تسلل طائرات مسيّرة من لبنان تجاه الجليل الغربي”، كما أعلنت “اتساع رقعة القصف في الشمال للمرة الأولى”.

وأضافت، “القصف الذي تعرضت له مناطق الشمال انطلاقاً من لبنان هو الأبعد مسافةً منذ بدء الحرب”، و”للمرة الأولى تصل صواريخ إلى “كريوت” وعكا”.