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"كتائب القسام" تنعى شهيدها الذي قضى على طريق المصنع شرحبيل علي السيد

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مايو - 2024 9:06 مساءً
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نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام – الجناح العسكري لـ”حركة حماس”، الشهيد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو) الذي قضى على طريق المصنع بين لبنان وسوريا إثر غارة جوية إسرائيلية، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان النعي: “بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو)، والذي ارتقى شهيدًا في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي اللبناني”.

وفي وقت سابق من اليوم، نفّذ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من القرى في جنوب لبنان. ومؤخراً، تسببت الغارة الاسرائيلية على بلدة كفرحمام بتدمير مبنى مؤلف من ثلاث طبقات.

ميدانيا، افتتح “حزب الله” عمليّاته باكراً اليوم، إذ دوّت صفّارات الإنذار عند ساعات الصباح الأولى في أكثر من 15 موقعاً في الجليل الأعلى خشية تسلّل مسيّرات من لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي “اعتراض طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان فوق البحر، وانفجار أخرى بمنطقة جعتون في الجليل الغربي”.

 

 

 

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