كتائب القسام في لبنان تقصف مواقع عسكرية إسرائيلية بالجليل الغربي

أعلنت كتائب القسام في لبنان عن استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في ليمان وخربة ماعر بالجليل الغربي انطلاقاً من جنوب لبنان

وأوضحت كتائب القسام في لبنان في بيانها أن تلك العمليات تأتي “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وكانت صفارات الإنذار في الجليل الغربي قد دوت بعد ظهر اليوم جراء انطلاق 15 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف موقعي زبدين ورويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان بصواريخ بركان، وأصابهما بشكل مباشر.

في المقابل، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخا على بلدة مروحين في القطاع الغربي من الحدود، وكذلك تعرضت بلدة رميش لقصف صاروخي.

واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة عيترون في القطاع الأوسط من المنطقة الحدودية.