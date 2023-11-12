الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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كتائب "القسام-لبنان" تقصف شمال حيفا و"شلومي" ونهاريا

منذ 6 دقائق
مقاتلون من كتائب القسام

مقاتلون من كتائب القسام

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أعلنت “كتائب القسام” في لبنان مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي “شلومي” و”نهاريا” بشمال إسرائيل، برشقات صاروخية مركزة عدة.

وذكرت في بيان، أنه “رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة”، قامت بقصف شمال حيفا ومستطونتي “شلومي” و “نهاريا” شمال إسرائيل بعدة رشقات صاروخية مركزة.

في المقابل، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، وأنه اعترض 4 منها.

وأعلن عن قيام طائراته المقاتلة بقصف عددا من الأهداف لحزب الله، ردا على إطلاقه صواريخ موجهه على أهداف إسرائيلية.

من جهته أكد حزب الله أنه استهدف تجمعا للعدو الإسرائيلي بمثلث الطيحات وبركة ريشا ورويسة العاصي، كما قصف ثكنة زرعيت وحقق إصابات مؤكدة.

وكانت مدفعية الجيش الإسرائيلي قد قصف بالقذائف الحارقة محيط بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

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