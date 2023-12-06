كتاباً من مكاري إلى وسائل الإعلام العاملة في لبنان.. هذا ما جاء فيه

أرسل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، اليوم الاربعاء، كتاباً جديداً إلى وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية العاملة في لبنان، أعلمهم فيه بنتائج الاجتماع الذي عقد مع قيادة الجيش و”اليونيفيل” والصليب الاحمر بهدف التنسيق لحماية الصحافيين والمراسلين اللبنانيين والاجانب الذين يقومون بتغطية الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.

وجاء في نص الكتاب الآتي: “عطفاً على كتابنا السابق الموجّه إليكم بتاريخ 6/11/2023 رقم 851/ والمتعلق بحماية المراسلين والعاملين اللبنانيين والأجانب والعرب الذين يقومون بتغطية العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، يهم وزارة الإعلام أن تحيطكم علماً بالاجتماع الذي عقد في الوزارة بتاريخ 4/12/2023 والذي ضم الى جانب وزير الإعلام كلا من قيادة الجيش اللبناني واليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني وذلك بهدف التشاور والتنسيق لحماية الصحافيين والمراسلين اللبنانيين والأجانب الذين يقومون بتغطية الاعتداءات الإسرائيلية”.

وأضاف كتاب مكاري، “تم التوافق على سلسلة من الإجراءات والإرشادات التي سوف تقوم بها وزارة الإعلام بالتعاون مع قيادة الجيش واليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني على أن نزودكم بها تباعاً، كما نجدّد طلبنا على ضرورة إجراء تأمين صحي وتأمين على الحياة لكافة العاملين والمراسلين والمصورين والطواقم الإعلامية التي تقوم بتغطية الاعتداءات في الجنوب اللبناني، كذلك ضرورة تسجيل فئة الدم على بطاقة كل صحافي أو مراسل يعمل في الجنوب اللبناني، واعتماد إشارة الصحافة PRESS على آلياتهم والدروع والخوذ، وتأمين بعض احتياجات الإسعافات الأولية وأجهزة إطفاء الحرائق في سيارات كل فريق عامل لديكم”.

وتابع، “نحيطكم علماً أن وزارة الإعلام وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني تعمل على تنظيم دورات إسعافات أولية سريعة لا تتجاوز اليوم الواحد لمن يرغب من الصحافيين والمراسلين العاملين في الجنوب اللبناني، وذلك في مبنى وزارة الإعلام لمساعدتهم وبالحد الأدنى على كيفية التعاطي مع بعض الإصابات الطفيفة والحالات في حال وقوعها، طالبين منكم تزويدنا بأسماء الصحافيين والمراسلين التابعين لمؤسستكم والراغبين في المشاركة في الدورات، على أن تحدد وزارة الإعلام التاريخ لاحقاً”.

وختم: “كما نطلب منكم ضرورة التأكد من صلاحية الدروع والسترات الواقية التي تعطى للصحافيين والمراسلين لناحية جودتها ومطابقتها للمواصفات العامة لا سيما انتهاء مدتها بالتقادم”.