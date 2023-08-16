كتابٌ من عز الدين لوزير الداخلية... هذا ما تضمّنه

زارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، يرافقها مستشار اللجنة رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي بول مرقص ورئيسة لجنة الطفل في نقابة المحامين في بيروت المحامية نادين دكروب.

وقدّمت عز الدين لوزير الداخلية كتاباً يتناول موضوع آلية “العلم والخبر” لجمعيات الإيواء والحماية للأطفال المعرضين للخطر والتي يتم إحالتهم إليها بموجب القانون رقم 2002/422، والتي يفترض بها أن تشكل ملاذا آمنا لهم في حين بات يشكل عدد منها خطرا يهدد أمنهم وسلامتهم.

وأتى اللقاء بناءً على الاجتماع الذي عقدته لجنة المرأة والطفل النيابية في 31 تموز الفائت، لمناقشة موضوع حماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال في ظلّ مظاهر العنف المتكررة ضدهم في الآونة الأخيرة.

وصرّحت عز الدين أن “الزيارة تأتي في سياق مسار تعزيز حماية الأطفال في لبنان وضرورة البحث عن الأسباب الكامنة وراء تعريض البعض منهم للتعنيف الجسدي واللّفظي والنفسي”، مؤكدة أن “المشكلة في عدد من هذه الجمعيات والمؤسسات أنها تتمكّن من الحصول بسهولة على بيان “العلم والخبر” من وزارة الداخلية والبلديّات، وهو ما يمكّنها من العمل دون تلبية الشروط والضوابط اللازمة، ممّا يعرض الأطفال لخطر التعرّض للعنف والإساءة”.

وطالبت وزير الداخلية بـ”ضرورة تشديد إجراء منح بيانات العلم والخبر والإفادات السنوية للجمعيات والمؤسسات المختصة برعاية وحماية الطفولة، والتأكد من أن تكون هذه الجمعيات متخصصة بشكل واضح وأن تتّخذ القيود والضوابط الضرورية التي تهدف إلى ضمان سلامة ورعاية الأطفال”، مؤكدةً أن “هذا الامر لا يحتمل أي تأخير أو إهمال نظراً لانعكاساته على المجتمع وعلى سلامة وصحّة الأطفال في لبنان”.