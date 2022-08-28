الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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كتاب من الجيش الى بلدية بيروت والمحافظ: لخلع كل الرتب

منذ 42 دقيقة
مبنى بلدية بيروت

مبنى بلدية بيروت

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تواصل قيادة الجيش جهودها الحثيثة لتخفيف وطأة الازمات عن العسكريين وتأمين المستلزمات الضرورية لتمرير هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، بالتوازي تحرص المؤسسة العسكرية على متابعة الملفات ذات الطابع التنظيمي والإنضباطي.

وفي المعلومات ان قيادة الجيش ارسلت برقية الى بلدية بيروت ومحافظ بيروت بضرورة معالجة الخلل التنظيمي في جهاز الحرس “حيث ان العشوائية وصلت الى حد ترقية العناصر الى رتبة ملازم على غرار عناصر الجيش”.

وطلبت البرقية بشكل واضح “خلع كل الرتب لأنها غير مستحقة وإعتماد نظام شرطة البلدية”.

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