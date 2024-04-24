الأربعاء 15 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتاب من الرافعي الى نهرا.. ماذا فيه؟

منذ 11 دقيقة
A A A
طباعة المقال

وجّهت أمين سرّ عام محافظة الشمال القائم بأعمال بلدية الميناء القائمقام ايمان الرافعي، كتاباً لمحافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا طلبت فيه الموافقة على التعاون والتنسيق  بين بلدية الميناء وبلدية طرابلس والقوى الأمنية للحد من رمي الردميات خلف الجامعة العربية – فرع طرابلس.

وجاء في نص الكتاب : “لما كانت توجد منطقة مشتركة بين بلدية الميناء وبلدية طرابلس وتحديداً خلف الجامعة العربية – فرع طرابلس وهي منطقة غير مسكونة وحيث أصبحت مكبا للردميات ومخلفات البناء وما شابه ذلك، وبما أن شرطة بلدية الميناء لا تستطيع ضبط هذا الموضوع بسبب نقص العديد لديها، لذلك، يرجى من سعادتكم الموافقة على طلبنا للتعاون والتنسيق بين بلدية الميناء وبلدية طرابلس والقوى الأمنية، لمراقبة هذا الأمر وضبط المخالفين حفاظاً على الصحة والسلامة العامة”.

بدوره طلب المحافظ نهر من قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران الايعاز لمن يلزم واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الموضوع بالتنسيق مع شرطة بلديتي طرابلس والميناء.

    المزيد من أخبار لبنان

    "حزب الله" شيّع شهيده في قلاويه.. فضل الله: المقاومة جاهزة لأي مواجهة وطارئ
    حاصباني: مكافحة تبيض الأموال تزداد صعوبة بعد انهيار القطاع المصرفي
    سرقة دراجة نارية والإعتداء على صاحبها في بحنين

    الأكثر قراءة

    نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
    وزير الدفاع يهاجم الياس المر: ينضبّ… ولو بيسكت أشرفلو
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة