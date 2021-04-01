كتاب من جمعية المصارف إلى سلامة: لحماية أموال المودِعين

وجّه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في اليومين الأخيرين، كتاباً إلى جمعية المصارف طالبها فيه “باتّخاذ كافة الإجراءات القانونيّة والقضائيّة مع المصارف باتخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والقضائيّة في لبنان ولدى المصارف المراسلة لمصرف لبنان، لمنع هذا الأخير من التصرّف بما تبقّى لديه مِن أموال المودِعين” بحسب ما جاء في بيان خلف.

ورفعت جمعية المصارف اليوم كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، موقعاً بإسم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سليم صفير، تُبدي فيه دعمها “القوي والصريح” لموقف سلامة بعدم المَسّ بالاحتياطي الإلزامي لأي سبب من الأسباب حرصاً على أموال المودِعين، “إذ لا يمكن تحويل هذا الاحتياطي لأي سبب من الأسباب، إلى دعم للمنتجات المستوردة من الخارج بأي شكل من الأشكال”.

وإذ أملت الجمعية في كتابها “استمرار التعاون الحثيث مع مصرف لبنان بغية حماية أموال المودِعين”، تمنت على الحاكم سلامة أن “يتم إعلان هذا الموقف بشكل رسمي وحاسم في أقرب فرصة ممكنة”.