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كتاب من رئاسة مجلس الوزراء الى وزير الدفاع

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2022 7:05 مساءً
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتابا جوابيا الى وزير الدفاع الوطني موريس سليم، طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي الى إعطاء الاسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية المُرسل اليه سابقا كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى.

وأشارت الى “ضرورة تعجيل السير وإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/2022، وليس بالصيغة التي اعدها وزير الدفاع، خاصةً في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها ما يوجب جعلها بمنأى عن التجاذب السياسي في البلاد استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات”.

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