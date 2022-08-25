كتاب من ريفي إلى محافظ الشمال: تحمّل مسؤولياتك فوراً

وجه النائب اشرف ريفي كتابا الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا دعاه فيه الى “تحمل مسؤولياته وعدم رميها على الاجهزة الادارية او الامنية الأخرى، والتمثل بمحافظ بيروت لجهة الزام اصحاب المولدات الكهربائية التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الإقتصاد وتركيب عدادات للمشتركين على نفقة اصحاب المولدات”.

وجاء في الكتاب: “ان الفلتان في قضية اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة لجهة التسعيرة المرتفعة جدا، والتي تصنف الاعلى بين مثيلاتها في لبنان، يضرب كل القطاعات الإنتاجية في طرابلس، ويضر بمصالح المواطنين وينذر باشكالات امنية كبيرة بين المواطنين واصحاب المولدات.

لقد فاقت تسعيرة اشتراكات المولدات كل التصورات، مخالقة بشكل كبير التسعيرة الرسمية مما يفرض على اهلنا في طرابلس الذين يعانون الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلد اعباء اضافية تفوق قدرتهم على التحمل.

ان كل هذه الفوضى تحدث امام اعينكم، ان لم نقل بغطاء منكم مع كل الادارات المعنية بقطاع المولدات الخاصة، فلا يحق لكم لحسابات خاصة سياسية كانت ام غير ذلك، غض النظر عن هذه الفضيحة الكبرى والتهرب من القيام بمسؤولياتكم مما يضع ابناء المدينة في مواجهة مباشرة مع اصحاب المولدات وينذر بفوضى انتم من يتحمل مسؤوليتها ولا نعرف كيف تنتهي.

لذلك، وبناء على ما تقدم:

– أدعوكم الى تحمل مسؤولياتكم فورا والتمثل بمحافظ بيروت الذي وضع آلية تلزم اصحاب المولدات التقيد بالتسعيرة الرسمية.

– نؤكد اننا سنتابع هذه القضية يوميا ولن نتوانى عن اتخاذ كل الاجراءات القانونية، والقيام بكل التحركات الميدانية مع اهلنا في المدينة حتى تلزموا اصحاب اشتراكات المولدات الخاصة التسعيرة الرسمية”.