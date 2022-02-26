كتاب من عدد من المحامين لوزير المال يتعلق بمصرف لبنان

وجه عدد من المحامين، كتابا الى وزير المال الدكتور يوسف خليل، “في إطار دراسة جديدة يحضرون لها للاستحصال على تقريري شركة KPMG Accountants NV وشركة Oliver Wyman، استنادا الى أحكام قانون الحق في الوصول الى المعلومات الرقم 28/2017”.

والمحامون هم: النقيب الدكتور ملحم خلف، سليم المعوشي، رمزي هيكل، الدكتور عبده جميل غصوب، موسى خوري، هادي خليفه، أسعد نجم، ماري ضو، تمام الساحلي، ناي الهاشم، إيمان طباره، شكري حداد والبروفسور نصري دياب.

وذكروا في بيان بأن “الدولة كانت تعاقدت مع الشركتين بالتوازي مع شركة Alvarez & Marsal، في أيلول 2020، وحددت المهمة الموكلة إليهما بتقييم الحالة المالية لمصرف لبنان وإظهار أسباب الاختلال في توازن الوضع المالي للقطاع المصرفي. ومن المفيد الإشارة الى أن هذين التقريرين المهمين سيسمحان بتحديد حجم أموال المودعين الموجودة في القطاع المصرفي، وبإعداد خطط وحلول واقعية مرتكزة على أرقام مستقاة من مصادر مستقلة موثوق بها”.