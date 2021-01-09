كتاب من قائمقام جبيل الى البلديات لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العامة

أوعزت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في كتاب الى البلديات في قرى وبلدات القضاء من أجل أن تقوم عناصر الشرطة البلدية بالتنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الامنية في مراقبة تطبيق قرار التعبئة العامة.

وطلبت من المخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات إبلاغ القوى الامنية عن أي خرق يحصل، مشيرة الى أهمية وعي المواطنين لاهمية الاجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل حمايتهم من جائحة كورونا، وحفاظا على السلامة العامة.

ودعت الخوري رؤساء البلديات والمخاتير توجيه رسائل الى المواطنين لحثهم على التزام الاجراءات الوقائية.