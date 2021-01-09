fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

كتاب من قائمقام جبيل الى البلديات لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العامة

منذ 48 دقيقة
جبيل

جبيل

A A A
طباعة المقال

أوعزت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في كتاب الى البلديات في قرى وبلدات القضاء من أجل أن تقوم عناصر الشرطة البلدية بالتنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الامنية في مراقبة تطبيق قرار التعبئة العامة.

وطلبت من المخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات إبلاغ القوى الامنية عن أي خرق يحصل، مشيرة الى أهمية وعي المواطنين لاهمية الاجراءات التي تتخذها الدولة في سبيل حمايتهم من جائحة كورونا، وحفاظا على السلامة العامة.

ودعت الخوري رؤساء البلديات والمخاتير توجيه رسائل الى المواطنين لحثهم على التزام الاجراءات الوقائية.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب عاصم عراجي
    عراجي دعا إلى إقفال كلي وتام لمدة أسبوع وإلا سنذهب إلى كارثة صحية
    طارق المجذوب
    المجذوب: ستصدر آلية توضح تكثيف وتعويض الساعات التي خسرها المتعاقدون
    جثة في المشرحة (تعبيرية)
    جثة في زوق مكايل.. المستشفيات ترفض استقبالها والقضاء يتدخل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منبر مرصع بالذهب
    بالفيديو: رجل دين “شيعي” يثير الجدل… والسبب منبر مرصع بالذهب‎!
    الدولار و الليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يأبى التراجع
    كورونا يهدد الصحة العقلية
    هذه الأعراض التي تميز كورونا المتحور.. أسرع انتشاراً وأقل خطورة