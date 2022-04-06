كتاب من مشرعين أميركيين إلى بلينكن: لضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان

وجّه مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كتاباً الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن حثوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان، داعين إلى إدانة سريعة للمسؤولين في أي تأخير.

وأقفل باب تسجيل اللوائح الانتخابية في لبنان، الاثنين، على 103 لوائح، العدد الأكبر منها في دائرة الشمال الثانية (طرابلس – الضنية – المنية) التي رست على 11 لائحة، فيما بلغ عدد المرشحين النهائي 718، بينهم 118 مرشحة، سيخوضون المعركة على 128 مقعداً نيابياً، وذلك بعد انسحاب 42 مرشحاً وعدم تمكن 284 آخرين من الانضواء ضمن لائحة انتخابية وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.

وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مؤتمر صحافي عقب إقفال باب التسجيل منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، “الجهوزية الكاملة لإجراء الاستحقاق في موعده المحدد وبسلاسة تامة وتأمين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بأمان”، مشدداً على “إتمام جميع التجهيزات المطلوبة قبيل 15 مايو لضمان سير العملية الانتخابية، وخصوصاً على مستوى تأمين الكهرباء”.