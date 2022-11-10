كتاب من مصلحة الليطاني لوزير الصحة.. ماذا في تفاصيله؟

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “كمية الصرف الصحي غير المعالج الناتج عن المستشفيات والتي بلغ عددها ١٨ مؤسسة صحية حكومية وخاصة، تصرف النفايات الصحية السائلة في النهر وشبكات الصرف الصحي، قدرت بما يوازي مليون متر مكعب سنويا.”

وأوضحت أنه “بتاريخ 03/11/2022، وفي ظل مهام المصلحة في مكافحة التلوث وبهدف حماية نهر الليطاني الذي أضحى ناقلا ومتلقيا للأمراض والأوبئة، وجهت كتابا إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، تطلب “بموجبه التحرك العاجل وحماية الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة من خلال اتخاذ إجراءات اللازمة، ومراقبة المؤسسات الصحية والمستشفيات الواقعة ضمن الحوض، بعدما تبين خلال الكشف الدوري للفرق الفنية التابعة للمصلحة، أن معظم المستشفيات بما فيها الحكومية منها، تحول صرفها الصحي وكل النفايات السائلة الناتجة عن نشاطها الطبي، مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي دون أي عملية معالجة أولية أو عملية تعقيم.”