الخميس 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 10 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتاب من مصلحة الليطاني لوزير الصحة.. ماذا في تفاصيله؟

منذ ساعتين
مصلحة الليطاني

مصلحة الليطاني

A A A
طباعة المقال

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “كمية الصرف الصحي غير المعالج الناتج عن المستشفيات والتي بلغ عددها ١٨ مؤسسة صحية حكومية وخاصة، تصرف النفايات الصحية السائلة في النهر وشبكات الصرف الصحي، قدرت بما يوازي مليون متر مكعب سنويا.”

وأوضحت أنه “بتاريخ 03/11/2022، وفي ظل مهام المصلحة في مكافحة التلوث وبهدف حماية نهر الليطاني الذي أضحى ناقلا ومتلقيا للأمراض والأوبئة، وجهت كتابا إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، تطلب “بموجبه التحرك العاجل وحماية الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة من خلال اتخاذ إجراءات اللازمة، ومراقبة المؤسسات الصحية والمستشفيات الواقعة ضمن الحوض، بعدما تبين خلال الكشف الدوري للفرق الفنية التابعة للمصلحة، أن معظم المستشفيات بما فيها الحكومية منها، تحول صرفها الصحي وكل النفايات السائلة الناتجة عن نشاطها الطبي، مباشرة إلى شبكة الصرف الصحي دون أي عملية معالجة أولية أو عملية تعقيم.”

    المزيد من أخبار لبنان

    المحروقات
    تراجع ملحوظ في اسعار المحروقات
    القاء القبض -تعبيرية
    شبكة تنشط بتجارة وترويج وتخزين المخدّرات!
    غياث يزبك
    يزبك: تراجعنا عن ميشال معوّض يعني التحاقنا بالورقة البيضاء والفوضى

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
    كرسي رئيس الجمهورية
    ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!
    فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا