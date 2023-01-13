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كتاب من نقابة الأطباء إلى هيئة التشريع والاستشارات

منذ 11 دقيقة
كتاب من نقابة الأطباء

كتاب من نقابة الأطباء

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أصدرت نقابة أطباء لبنان في بيروت بيانًا، أعلنت فيه أنها “توجهت بكتاب، طلبت بموجبه رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، حول بعض المسائل القانونية المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة العامة الصادر بالجريدة الرسمية، تحت رقم عدد 49 تاريخ 15/11/2022 المتعلق بالتصريح على ضريبة الدخل للمهن الحرة، في ظل التناقض في أسعار صرف العملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف”.

النقابة قالت إنها “حددت في مضمون الكتاب أبرز المواد المطلوب إيضاحها لا سيما تلك التي تحمل تناقضات في مضمونها وبنودها. وتؤكد النقابة أنها بانتظار الأجوبة لتحديد الخطوات اللاحقة”.

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