كتاب من وزير الداخلية لمنع إقامة مؤتمر بهدف الترويج لـ "المثلية الجنسية"

وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي كتابا الى كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، ل”منع إقامة مؤتمر لإحدى الجمعيات في فندق رويال توليب – الاشرفية، وذلك بعد ورود معلومات عن ان مجموعة في الاشرفية بصدد التحرك لمنع تنظيم هذا المؤتمر بالإضافة الى بعض الجهات ما قد يستتبع إشكالات أمنية”.

وجاء في نص الكتاب التالي:

عطفاً على كتابنا عدد 95/ص.م تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٤ الرامي إلى منع التجمعات التي تهدف الى الترويج للشذوذ الجنسي.

وحيث تبين لهذه الوزارة استناداً لكتاب المديرية العامة للأمن العام الأنف الذكر انه سيقام بتاریخ ۱۹ و۲۰ تشرین الثاني مؤتمر من قبل إحدى الجمعيات في فندق رويال توليب – الأشرفية، يتطرق إلى موضوع المثلية الجنسية.

وحيث أن المعلومات الواردة في الكتاب أعلاه تشير إلى أن مجموعة في منطقة الأشرفية بصدد التحرك لمنع تنظيم هذا المؤتمر كما يخشى من قيام بعض الجهات المتشددة والناقمة على الدولة بإستغلال انعقاد هذا المؤتمر لإثارة أعمال شغب وتخريب وما قد يستتبع ذلك من إشكالات أمنية في نطاق تلك المنطقة.

لذلك، فاننا نؤكد على التعليمات المعطاة لكم في مضمون كتابنا السابق الآنف الذكر والمتعلق بمنع إقامة أي مؤتمر أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية.

كما يطلب إليكم فورا اتخاذ التدابير التالية:

– الطلب إلى المديرية العامة للأمن العام منع إقامة المؤتمر وإبلاغ إدارة فندق رويال توليب بذلك.

– الطلب إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لمنع إقامة التجمعات في الشوارع والمتعلقة بظاهرة المثلية الجنسية تلافياً لحصول إشكالات أمنية وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين للإطلاع والمتابعة وإفادتنا عن الإجراءات المتخذة…