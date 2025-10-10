الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتاب من وزير المالية إلى وزارة العدل.. ماذا جاء فيه؟

منذ 12 دقيقة
وزير المال ياسين جابر . رويترز

وزير المال ياسين جابر . رويترز

A A A
طباعة المقال

وجّه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى وزارة العدل طلب فيه إيداع المبالغ العائدة للكفالات والأمانات والتامينات المدفوعة لدى صندوق تعاضد القضاة حتى تاريخه، صناديق ​وزارة المالية​، كما طلب منها التعميم على القضاة ضرورة التشدد في إستيفاء الكفالات لهذه الصناديق، وذلك حفاظاً على الأموال العمومية.

واستند الوزير في كتابه هذا الى المادة 171 من قانون المحاسبة العمومية، والى المادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأشار في الكتاب الى أن الكفالات التي تدفع في صندوق تعاضد القضاة يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون.

وكان الوزير جابر التقى، في مكتبه في الوزارة، رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي حسن الشامي، وبحث معه في مسائل ترتبط بالتعاون بين الوزارة والصندوق، وبسبل دعم الصندوق وديمومة تقديماته، كما استقبل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جوني قزي.

وفي مجال آخر منفصل أصدر الوزير جابر تعليمات للمباشرة بتنفيذ قرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية لاسيما ورثة الشهداء، من رسوم الانتقال لجميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثّهم، كما وإعفاء المكلفين المتضررين بصورة مباشرة من هذه الاعتداءات من ضريبة الأملاك المبنية ومن ضريبة الدخل عن أرباحهم، إضافة الى ضرائب ورسوم أخرى.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأمن العام
    الأمن العام يفكك شبكة تعمل لصالح إسرائيل.. وهذا ما كشفته التحقيقات!
    الجيش اللبناني
    الجيش يوقف مطلوبين في منطقتَي البقاع والشمال.. ويضبط 260 كلغ من مادة السيلفيا!
    وزير الزراعة ​نزار هاني​
    وزير الزراعة شارك في المؤتمر الدولي لحماية الطبيعة في أبوظبي

    الأكثر قراءة

    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
    الياس بو صعب
    بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته
    وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
    وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟