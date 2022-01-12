الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 12 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتاب من وزير المهجرين إلى ميقاتي: لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة هذا الأمر

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 12 - يناير - 2022 10:45 صباحًا

وزير المهجرين عصام شرف الدين

A A A
طباعة المقال

أعلن المكتب الإعلامي لوزير المهجرين عصام شرف الدين في بيان، أنّه وبناءً على مطالبة وفد من الموظفين المتعاقدين في وزارة المهجرين التقاه بحضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وبناءً على كتاب من المدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود (رقم ٧/٣/ص بتاريخ ١١/١/٢٠٢٢) يفيد فيه بعدم صرف رواتب المتعاقدين لدى الوزارة بسبب عدم صدور قرار بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة، ممّا سيؤدي إلى شلل تام في عمل الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات العامّة.

عليه، أرسل الوزير شرف الدين كتاباً (رقم ٩/٢/ص بتاريخ ١١/١/٢٠٢٢) إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السّيد نجيب ميقاتي، آملاً منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر.

    المزيد من أخبار لبنان

    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح على هذا السعر !
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي مدد مهلة قبول موازنات المدارس الخاصة غير المجانية حتى آخر شباط
    وزير الصحة فراس الأبيض
    “تسونامي” أوميكرون إلى انحدار قريباً في لبنان؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اكتشاف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان
    فحص كورونا
    كورونا
    كم تستمر فترة أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون؟
    اليكم أول مرّشح رسمي للإنتخابات النيابية المقبلة