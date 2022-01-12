كتاب من وزير المهجرين إلى ميقاتي: لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة هذا الأمر

أعلن المكتب الإعلامي لوزير المهجرين عصام شرف الدين في بيان، أنّه وبناءً على مطالبة وفد من الموظفين المتعاقدين في وزارة المهجرين التقاه بحضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، وبناءً على كتاب من المدير العام للوزارة المهندس أحمد محمود (رقم ٧/٣/ص بتاريخ ١١/١/٢٠٢٢) يفيد فيه بعدم صرف رواتب المتعاقدين لدى الوزارة بسبب عدم صدور قرار بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة، ممّا سيؤدي إلى شلل تام في عمل الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات العامّة.

عليه، أرسل الوزير شرف الدين كتاباً (رقم ٩/٢/ص بتاريخ ١١/١/٢٠٢٢) إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السّيد نجيب ميقاتي، آملاً منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر.