كتانة: ننقل بين 80 إلى 100 حالة ​كورونا​ يومياً إلى ​المستشفيات

كشفت ​جورج كتانة​، أمين عام ​الصليب الأحمر اللبناني​، أن “الفرق تنقل بين 80 إلى 100 حالة ​كورونا​ يومياً إلى ​المستشفيات​، فيما تخطّى حجم توزيع ماكينات ​الأوكسيجين​ الـ 1200”.

وأكّد كتانة في حديث تلفزيوني، “وجود مشكلة في المستشفات الخاصة، في ضوء التراجع كبير في عدد الأطباء وانخفاض حجم ​الأدوية​ المزمنة و​المعدات الطبية​، إذ إن 30% من الممرضات والأطباء غادروا البلد، فيما المستفشيات غير جاهزة بسبب غياب القدرة المادية”.

وأشار إلى أنه “بين 10 إلى 15 مستشفى يومياً مع الصليب الأحمر، وتطلب عدم إحضار أي مريض، وتؤكد عدم وجود أسرّة فارغة، بسبب فقدان الكوادر واللوازم الطبية”.

ولفت كتانة إلى أن “هناك قرار من ​وزارة الصحة​، طلبت على إثره من المستشفيات أن تتهجز لمواجهة كورونا، فيما هناك مستشفيات خاصة لازالت غير مجهّزة”.

وأكد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني، أن “لدينا الجهورزية، وخططاً إستباقية، ونضع سيناريوهات لأي طارئ، إذ إن عدد الإصابات في ارتفاع كبير، ونقبل على مواسم أعياد واحتفالات فيما المستشفيات غير جاهزة”.