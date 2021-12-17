الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتانة: ننقل بين 80 إلى 100 حالة ​كورونا​ يومياً إلى ​المستشفيات

17 - ديسمبر - 2021
جورج كتانة

جورج كتانة

A A A
طباعة المقال

كشفت ​جورج كتانة​، أمين عام ​الصليب الأحمر اللبناني​، أن “الفرق تنقل بين 80 إلى 100 حالة ​كورونا​ يومياً إلى ​المستشفيات​، فيما تخطّى حجم توزيع ماكينات ​الأوكسيجين​ الـ 1200”.

وأكّد كتانة في حديث تلفزيوني، “وجود مشكلة في المستشفات الخاصة، في ضوء التراجع كبير في عدد الأطباء وانخفاض حجم ​الأدوية​ المزمنة و​المعدات الطبية​، إذ إن 30% من الممرضات والأطباء غادروا البلد، فيما المستفشيات غير جاهزة بسبب غياب القدرة المادية”.

وأشار إلى أنه “بين 10 إلى 15 مستشفى يومياً مع الصليب الأحمر، وتطلب عدم إحضار أي مريض، وتؤكد عدم وجود أسرّة فارغة، بسبب فقدان الكوادر واللوازم الطبية”.

ولفت كتانة إلى أن “هناك قرار من ​وزارة الصحة​، طلبت على إثره من المستشفيات أن تتهجز لمواجهة كورونا، فيما هناك مستشفيات خاصة لازالت غير مجهّزة”.

وأكد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني، أن “لدينا الجهورزية، وخططاً إستباقية، ونضع سيناريوهات لأي طارئ، إذ إن عدد الإصابات في ارتفاع كبير، ونقبل على مواسم أعياد واحتفالات فيما المستشفيات غير جاهزة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفير السعودي وليد بخاري
    بخاري: الحديث عن لقاء سري بين حزب الله والسعودية مضحك
    بسام مولوي
    تعميم صادر عن مولوي بشأن الابنية الآيلة للسقوط
    الياس جرادي
    الياس جرادي: أنا طبيب قبل أن أكون نائبًا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟