كتلة التنمية والتحرير: للإقلاع عن المضاربات السياسية

اعتبرت كتلة “التنمية والتحرير” بعد إجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان لها أنه:

“أمام صورة الانهيار المريع للأوضاع المالية والإقتصادية والمعيشية وتحويل لقمة عيش اللبنانيين رهينة لتجار الازمات والاسواق السوداء والمحتكرين وضحايا للسياسات الاقتصادية المرتجلة، والتي كانت الكتلة ومنذ اللحظة الاولى قد حذرت الحكومة الحالية من تداعياتها الكارثية وأمام إرتفاع نسبة الجريمة الفردية والمنظمة، وأمام حالة الإنكار السياسي التي يعيشها البعض حيال كل تلك الوقائع الضاغطة والمخاطر التي يمكن ان تنجم عنها ليس أقلها تهديدا وجوديا للبنان كيانا وإنسانا ودورا ورسالة”.

وأضافت: “ومن أجل أن يبقى لنا لبنان وطنا موحدا يجمعنا على تنوعنا الروحي، وطنا يظلل خلافنا وإختلافنا السياسي، لكن دون ان يفسد ذلك في ود وحدتنا وسلمنا الاهلي قضية ومن أجل تفادي ما هو أخطر وأدهى، تدعو كتلة التنمية والتحرير المعنيين بتأليف الحكومة على مختلف المستويات والمواقع الى وقفة تاريخية ومسؤولة والمبادرة الى وقف التراشق الاعلامي والاقلاع عن المضاربات السياسية التي لا تؤدي سوى الى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام والى مزيد من فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها من أبنائها في الداخل ومن المجتمعين العربي والدولي في الخارج”.