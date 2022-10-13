كتلة "التنمية والتحرير" لن تقاطع الجلسة

أكد النائب أشرف بيضون ان “كتلة التنمية والتحرير لن تقاطع جلسة انتخاب الرئيس اليوم، مشيرا الى ان “الظروف لم تتغيّر عن ظروف الجلسة السابقة”، مناشدا “كل الكتل التوافق على اسم محدّد”.

وأوضح في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن “ليس لدى الكتلة وحركة أمل مرشّح رسمي، إنما هما منفتحتان على أي مسار للتوافق”، وقال: “إن سليمان فرنجية هو أحد الخيارات.”

ورأى ان “ترسيم الحدود البحرية الجنوبية جاء نتيجة عوامل عدّة، ولبنان استفاد من عناصر القوة لديه”، مشددا على “وجوب الحرص على كيفية إدارة هذا الملفّ بما يخدم مصالح اللبنانيين.”