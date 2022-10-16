كتلة التنمية والتحرير ملتزمة بـ"الورقة البيضاء"

أكّد النائب ميشال موسى أن “كتلة التنمية والتحرير” ستبقى على خيار الورقة البيضاء في حال لم تتغير الصورة التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي نتيجة الاتصالات التي تجرى علناً أو خارج الاعلام.

وحول جدلية ما إذا كان المجلس النيابي سيتحول الى هيئة ناخبة فقط، قال موسى في حديث عبر “صوت كل لبنان”: إذا وصلنا الى فراغ رئاسي، فان المجلس سيستكمل عمله التشريعي كما جرت العادة

وردًّا على سؤال حول الجلسة السابقة، قال موسى ان السبب الاساس لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اليها، هو حض الكتل على التواصل أكثر للوصول الى تفاهم، ونوع من تعبير عن موقف معين حول التوجه الرئاسي الحالي في البلاد بانتظار التوافق.

وعن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، اوضح موسى انه ليس اتفاقاً بين دولتين انما عقد لهدف محدد والتوقيع سيكون تقنياً، لذلك لا حاجة للتصويت عليه في المجلس النيابي، والجلسة ستكون لاطلاع النواب على هذه الورقة فقط.