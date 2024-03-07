كتلة "الوفاء للمقاومة" في الرابية.. ورعد: الاتصال دائم ومستمر لم ينقطع

إلتقى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، في دارته في الرابية، وفدًا من كتلة “الوفاء للمقاومة” ضم النواب محمد رعد، علي عمار وحسن فضل الله. تمحور اللقاء حول الأوضاع التي يشهدها الجنوب إضافة إلى الأوضاع الداخلية.

بعد اللقاء، قال رعد: “الاتصال القائم بيننا وبين فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون هو خط دائم ومستمر لم ينقطع في السابق ولن ينقطع أبدا، وهو خط يبعث الطمأنينة والسكينة في نفوس اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم نظرًا لتاريخ التعايش والشراكة الحقيقية التي نعيشها في ما بيننا في مقاربة القضايا الوطنية”.

أضاف: “هذه الزيارة كانت فرصة لاطلاع فخامة الرئيس على الاوضاع الميدانية الدقيقة والموضوعية بعيداً عما يتم من تراشق من هنا وهناك.

وأبدينا ما يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية في مواجهة تحدي العدو الصهيوني الذي يجترح اليوم ابادة جماعية في غزة. ومن المريب ان اصوات دولية صمتت بالكامل ولم ترق الى تحمل المسؤولية الانسانية لمقاربة مثل هذا التوحش الذي يمارسه العدو في غزة. ايضا في وضعنا اللبناني نحن بحاجة الى ان نبدي نوايانا الحسنة ونصر على التخاطب المسؤول بين كل الفئات والمعنيين بشأن هذا البلد وصولا الى حل المشاكل الرئيسية التي نعاني منها.”