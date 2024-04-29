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كتلة "تجدد": نحن ضد مشروع السلاح الإقليمي على حساب لبنان

منذ ساعتين
كتلة تجدد

كتلة تجدد

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أكدت كتلة “تجدد” رفض مشهد العراضات المسلحة والسلاح المتفلت، فالدولة بقواها الشرعية هي المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن لبنان وعن حماية الاستقرار، أما السلاح غير الشرعي فهو الوصفة الدائمة للفوضى المؤدية الى زعزعة السلم الأهلي.

وأضافت الكتلة: “كما نواجه النموذج الذي يمثله مشروع السلاح المرتبط بالمشروع الإقليمي على حساب لبنان، سنقف بوجه كل ما ينتهك الاستقرار ويضعف صورة الدولة ومؤسساتها. نتمنى على جميع العقلاء والمخلصين تحكيم لغة العقل، والامتناع عن اللعب بالاستقرار، ونطالب القوى العسكرية والأمنية بتحمل مسؤولياتها، بمنع هذه تكرار هذه المظاهر، عبر تطبيق القوانين المرعية الإجراء”.

    المصدر :
  • وكالات

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