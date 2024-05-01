كتلة "تجدّد": لإنصافهم والعمل على تلبية حقوقهم المشروعة

وجّهت كتلة “تجدّد” تحية إلى العمال في عيدهم، كاتبة على منصة “أكس”: “تحية إلى عمّال وعاملات لبنان في عيدهم الذي يأتي كل عام في ظل ظروف صعبة لا يخفف من وطأتها سوى إنصافهم والعمل على تلبية حقوقهم المشروعة وتعزيز ظروف عملهم تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم. كل عام وأنتم بخير”.

تحية إلى عمّال وعاملات لبنان في عيدهم الذي يأتي كل عام في ظل ظروف صعبة لا يخفف من وطأتها سوى إنصافهم والعمل على تلبية حقوقهم المشروعة وتعزيز ظروف عملهم تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم.

كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/67iLN8f8KK — Kutlat Tajadod (@kutlattajadod) May 1, 2024