كتلة "تجدّد" للمعطّلين: للمشاركة الجدية بالجلسات وعدم تهريب النصاب

اجتمعت كتلة “تجدد” في مقرها في سن الفيل، وأصدرت بياناً أكدت فيه “أهمية المشاركة النيابية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، مبدية “التقدير للموقف الثابت والتصاعدي، للكتل النيابية والزملاء النواب المستقلين، الذين يصوتون في كل جلسة للنائب ميشال معوض، باعتباره يمثل الخيار الانقاذي السيادي والاصلاحي”.

ودعت “جميع المعطلين الى المشاركة الجدية في الجلسات، وعدم تهريب النصاب في الدورات الثانية، كما التوقف عن الاختباء وراء التصويت بالورقة البيضاء، والاعلان عن مرشحيهم، كي تأخذ اللعبة الديموقراطية مجراها، لأن التسبب بالفراغ في موقع الرئاسة الاولى يشكل جريمة على المستوى الوطني، ويؤدي الى تعميق الانهيار والكارثة التي يعاني منها لبنان”.

واشارت الكتلة الى انه “كان من المفترض أن يقر قانون الكابيتال كونترول منذ ثلاث سنوات، وهذا كان مطلباً ثابتاً لأعضاء الكتلة لتفادي تهريب أموال بعض النافذين على حساب معظم اللبنانيين كما حصل فعلاً”.

وأكّدت الكتلة أن “بحث هذا القانون اليوم من دون ربطه من جهة بمناقشة خطة الحكومة في مجلس النواب، وتلازمه من جهة ثانية، مع قانون إعادة هيكلة المصارف، سيؤدي حكماً الى تشريع “اللولار” تمهيداً للانقضاض على حقوق وأموال المودعين، وهذا ما لن نسمح بحصوله”.

واستمعت الكتلة من النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوض، الى “ما حصل من نقاش في لجنة المال والموازنة، حول موضوع تكوين الصندوق السيادي لإدارة موارد النفط والغاز”، وأكدت “ضرورة تكوين هذا الصندوق لعدم ربط المداخيل المرتقبة بالمالية العامة للدولة، وبالتالي بدوامة الهدر والفساد والزبائنية”، كما أكدت “ضرورة حماية الاستقلالية الادارية للصندوق، بعيداً عن نهج المحاصصة، كي لا يتحول الى أداة لتمويل أحزاب المنظومة، وسنرفض ونواجه كل محاولة للتلاعب بثروة هي ملك اللبنانيين،كل اللبنانيين، ويجب أن تستعمل وتستثمر عائداتها حصراً في خدمة مستقبل الأجيال المقبلة”.