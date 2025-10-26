كتلة "تحالف التغيير" تقاطع جلسة الثلاثاء

أعلنت كتلة “تحالف التغيير”، التي تضم النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضاح الصادق، إضافة إلى أمين سرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، مقاطعتها للجلسة المقررة يوم الثلاثاء، معتبرة أن الدعوة إلى الجلسة تتعارض مع الدستور اللبناني وحقوق النواب.

وقالت الكتلة في بيانها إن قرارها يأتي انطلاقًا من حرصها على احترام المبادئ الديمقراطية وصون دور المجلس النيابي كسلطة تشريعية تعبّر عن إرادة اللبنانيين. وأضافت أن ما يمارسه رئيس المجلس يخالف القواعد الدستورية والقانونية ويحد من قدرة النواب على ممارسة حقوقهم في تعديل القوانين والدستور عند الحاجة، ويؤثر على دور الحكومة في طلب تعديل القوانين وحق اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت، مؤكدة أن هذه السياسات تزيد من الانقسامات الطائفية وتضر بمؤسسات الدولة.

واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن مقاطعة الجلسة تهدف إلى حث رئيس المجلس على العودة إلى الالتزام بالدستور واستعادة حقوق النواب وثقة المواطنين بالمجلس النيابي.