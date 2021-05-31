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كتل حارة تسيطر على لبنان... وطقس مطلع الأسبوع ربيعي بامتياز

31 - مايو - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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تُسيطر كتل حارة على لبنان اليوم، وتؤدي الى طقس ربيعي حار فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا، لتصبح فوق المعدلات، وتعود لتنخفض غدا.

في تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٩ درجة
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح غربية تنشط جبلاً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪؜
٥- الضغط الجوي منخفض ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الثلاثاء : طقس ربيعي اعتيادي
مع انخفاض بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة والاجواء قليلة السحب ويتشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س

الاربعاء : طقس ربيعي اعتيادي
مع انخفاض بدرجات الحرارة لتتمحور حول معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س

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