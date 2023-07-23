كتل حارّة تسيطر على لبنان.. والحرارة تتجاوز معدّلاتها

يتأثر لبنان بدءًا من اليوم الأحد بكتل حارّة جديدة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، لتصبح فوق المعدلات الموسمية بحدود ٣-٤ درجات، وتستمر لغاية أواخر الشهر الجاري، وتترافق مع رطوبة سطحية عالية ساحلًا بسبب الرياح الغربية الرطبة.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: قليل السحب، الحرارة: تتراوح بين ٢٧ و٣٤ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٨ بقاعًا وبين ٢٢ و٣١ على الـ ١٠٠٠ متر. الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٧ و٣٤ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٩ بقاعًا وبين ٢٢ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٧ و٣٤ ساحلًا وبين ٢٠ و٣٩ بقاعاً وبين ٢٢ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهارًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.