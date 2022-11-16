الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
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كتل رطبة وباردة وطقس ممطر حتى يوم الجمعة.. إليكم التفاصيل

منذ 34 دقيقة
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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تؤثر على لبنان كتل رطبة وباردة ويتحوّل الطقس الى ممطر احيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويستمر لغاية يوم الجمعة فيما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن الـ٢٢٠٠ ~ ٢٣٠٠متر.

في تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٩ درجة، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ١٦ درجة.

– الجو: غائم مع امطار رعدية متفرقة تشتد بعد الظهر خاصة شمالاً

– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪.

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa

– الرؤية جيدة تسوء جبلاً

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار رعدية والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع أمطار رعدية والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.

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