كتل شرقية جافة وحارة فوق منطقتنا.. هكذا سيبدو الطقس

يؤدي تدفق كتل شرقية جافة وحارة فوق منطقتنا إلى طقس مستقر ودافىء جدًا يؤثر على لبنان لعدة أيام ويترافق مع بقاء الحرارة فوق المعدلات الموسمية قبل أن تنخفض أواخر الأسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٧ ساحلًا وبين ١٠ و٢٧ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

– الجو: مشمس ومغبر قليل

– الرياح: شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٣٠ و٦٠٪؜

– الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa

– الإنقشاع: جيد

– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: مستقر قليل السحب وينكفىء الغبار قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٨ ساحلًا وبين ١٠ و٢٧ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الثلاثاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٩ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا وشمالية غربية ضعيفة نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.