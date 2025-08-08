كتل هوائية تسيطر على لبنان والحرارة تتخطّى الـ 41

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارّة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل.

معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة. وتحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل حيث تلامس الـ ٤١ درجة مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل اعتباراً من المساء، حيث يزداد الشعور بالحر، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحياناً.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود الـ ٨ درجات بينما ترتفع بشكل محدود على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

الأحد: قليل الغيوم إجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والساحلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، ما يزيد الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يزيد معها من الشعور بالحر.

الرياح السطحية: شمالية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٥ و٣٥كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٧٥%.

حال البحر: مائج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٨ HPA أي ما يعادل ٧٥٦ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٥.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٢٩.