كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان ... إليكم تفاصيل الطقس

تسيطر منطقة من الضغط الجوّي المنخفض على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط تسبب بهبوب كتل هوائية حارة مصدرها صحراء ليبيا ومصر تتمدد نحو اليونان وتركيا و شرق اوروبا وتؤثر على لبنان بطقس دافئ الى حار حتى يومي الإثنين والثلاثاء.
كيف ستتوزع درجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء
الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ بقاعا بين ١٤ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٦ درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح غربية ضعيفة معتدلة أحياناً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة
الثلاثاء:
طقس ربيعي دافئ جدا مع استقرار الحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة فيما يتخلل الاجواء سحب عالية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة احياناً.