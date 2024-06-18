كتل هوائية حارة تسيطر على الأجواء

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يتأثّر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارّة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٩ درجات في الداخل ويستمر تأثيرها حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين ٢٢ و٣٠ ، طرابلس بين ٢٠ و٢٩ وفي زحلة بين ١٦ و٣٢.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرّض لأشعة الشمس في ساعات الذروة، والحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية، كذلك عدم ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع في الداخل، حيث تصبح فوق معدلاتها السنوية بحدود الـ ٥ درجات، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تلامس الـ ٣٩ درجة بينما يكون الارتفاع محدودا على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر مع عودة ظاهرة الانقلاب الحراري، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مع رؤية سيئة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية فيما تبلغ ذروتها في المناطق الداخلية بحيث تتجاوز الحرارة الـ ٤٠ درجة في الظل مع ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة بدءًا من ارتفاعات منخفضة شمالاً.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال، بينما تنخفض في الداخل وبحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود الـ ٦ درجات، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الرياح السطحية: غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٢٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٧٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٧°م.

الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٧.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٥٢.