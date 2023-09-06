كتل هوائية حارة تُسيطر على لبنان.. متى تنحسر؟

من المتوقع أن تسيطر كتل هوائية حارة على لبنان مصدرها شبه جزيرة سيناء، وترتفع خلالها الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية، على أن تنحسر يوم الأحد.

مع الإشارة إلى أنّ موجة الحرّ هذه ستكون أقل حدّة بكثير من السابقة خصوصًا على الجبال العالية والبقاع. وتنحسر هذه الكتل يوم الأحد والإثنين، حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير ويتحول الطقس إلى متقلب قليلًا مع احتمال زخات أمطار خفيفة محلية.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: مشمس إجمالًا، الحرارة بين ٢٥ و٣٤ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٣١ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا معتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س، تنشط في الداخل وشمالًا.

الخميس: قليل السحب وحار، والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ٢٠ و٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا.

الجمعة: قليل السحب وحار، والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٥ و٣٥ ساحلًا وبين ١٨ و٣٧ بقاعًا وبين ٢٠ و٣٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية نهارا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا.