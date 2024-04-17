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كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على لبنان

منذ 13 دقيقة
طقس حار - تعبيرية

طقس حار - تعبيرية

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تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وجافة، مع تسجيل ارتفاع كبير واضافي بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية.

وتنحسر هذه الكتل الحارة ليل الخميس، ليعود الطقس الى طبيعته مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٣١ ساحلا وبين ١١ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر
– الجوّ: قليل السحب
– الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية معتدلة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
– الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٢٠ و ٦٠ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: طقس مستقر حار ومشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٠ و ٣٢ ساحلا وبين ١١ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية قوية احياناً مغبرة قليلاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س.

الجمعة: طقس مستقر غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي موحل والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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