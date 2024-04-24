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كتل هوائية حارة وجافة.. ودرجات الحرارة تتخطى عتبة الـ35

منذ 15 دقيقة
طقس حار - تعبيرية

طقس حار - تعبيرية

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يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة والجافة لغاية يوم الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتتخطى عتبة الـ35 درجة في بعض المناطق خصوصا الجنوبية.

أما في الداخل الجنوبي واقصى الشمال، فتقترب درجات الحرارة من عتبة الـ40، قبل ان تعود وتتراجع وتيرتها بدءا من يوم الجمعة.

وأفاد جو القارح للـLBCI بتفاصيل الطقس:

– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر
– الجوّ : مغبر قليل السحب اجمالاً
– الرياح : شرقية ليلاً شكالي
غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
– الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜ ترتفع مساء
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
– الانقشاع : جيد
– حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: حار جداً وغائم بسحب عالية والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٧ ساحلا وبين ١٧ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح تنشط احياناً شرقية ليلاً وجنوبية نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تنشط جنوباً.

الجمعة: مستقر وغائم ويتشكل الضباب بعد الظهر والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٢٧ ساحلا وبين ١٥ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تشط جنوباً.

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