كتل هوائية حارة مع غبار.. والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شمال افريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار.

معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين ١٨ و٢٧، في طرابلس بين ١٧ و٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، حيث تلامس معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها خصوصا في المناطق الساحلية وعلى الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها على الساحل، مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال واستمرار ظهور الغبار في الأجواء.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٢٥ كم/س.

الانقشاع: جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٧٠%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٢°م.

الضغط الجوي: ١٠٢١ HPA أي ما يعادل: ٧٦٦ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣٧.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٣٤.