الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتل هوائية رطبة... إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

A A A
طباعة المقال

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة، ليتحول الطقس بعد ظهر اليوم الى متقلب مع احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

ويبقى الطقس متقلباً لغاية ظهر يوم الخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨
– الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية بعد الظهر
– الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: بين المتقلب والصحو واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من، وتتراوح الحرارة بين ١٣ و ١٩ درجة ساحلا ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

الخميس : بين المتقلب والصحو واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم جزئياً مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من، وتتراوح الحرارة بين ١٣ و ١٩ درجة ساحلا و و5 و14 بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟
    المحروقات
    تراجع إضافي لأسعار المحروقات... فكم بلغت؟
    زياد الحواط
    الحواط: للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية إصلاحي سيادي يحمل مشروعاً لإنقاذ لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    صحف بريطانية تنقل مشاهدات مشجعات إنجليزيات.. "لا ندري كيف فعلتها قطر"!
    وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
    وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
    البطريرك الراعي
    الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!