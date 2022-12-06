كتل هوائية رطبة... إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة، ليتحول الطقس بعد ظهر اليوم الى متقلب مع احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

ويبقى الطقس متقلباً لغاية ظهر يوم الخميس.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨

– الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية بعد الظهر

– الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: بين المتقلب والصحو واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من، وتتراوح الحرارة بين ١٣ و ١٩ درجة ساحلا ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

الخميس : بين المتقلب والصحو واحتمال تساقط بعض الامطار المحلية فيما الجو غائم جزئياً مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من، وتتراوح الحرارة بين ١٣ و ١٩ درجة ساحلا و و5 و14 بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.