الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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كتل هوائية رطبة تؤثّر على لبنان.. كيف سيكون الطقس في الأيام القادمة؟

منذ 10 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

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تؤثّر كتل هوائية رطبة على لبنان، اليوم وتنكفئ مساءً.

ويعود ليستقر الطقس، لغاية الأحد.

وترتفع درجات الحرارة مجددًا.

في تفاصيل طقس اليوم والأيّام المقبلة:

الأربعاء:
١- الحرارة: ١٣ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٧ بقاعًا وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجوّ: جزئيًا مع أمطار محلية خصوصًا، قبل الظهر وثلوج خفيفة على ٢١٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و ٩٥ ٪؜
٥- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محليًا بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الخميس:
مستقر نسبيًا غائم جزئيًا مع والحرارة تعود للإرتفاع وتتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٨ بقاعًا وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الجمعة:
مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ٢٠ بقاعًا وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سق.

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