كتل هوائية وأمطار غزيرة.. استعدوا !

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً غائماً إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ومن دون تعديل في المناطق الساحلية، تهطل أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية، مع احتمال تشكّل السيول، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة بدءاً من ارتفاع 2400 متر، كما يستمر تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبياً تبدأ بالتأثير على لبنان مساءً هذا اليوم حيث يتحوّل الطقس الى متقلّب ويستقر تدريجياً بدءاً من بعد ظهر الخميس.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

– الطقس المتوقّع في لبنان:

اليوم: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الداخل، ومن دون تعديل على الساحل وعلى الجبال مع أمطار ليلية جنوباً واحتمال حدوث برق ورعد، كما يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات ليلاً.

الأربعاء: غائم إجمالاً مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ومن دون تعديل في المناطق الساحلية، تهطل أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية، مع احتمال تشكّل السيول، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة بدءاً من ارتفاع 2400 متر، كما يستمر تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم صباحاً مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ومن دون تعديل في المناطق الجبلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية مع أمطار متفرّقة خصوصاً في المناطق الشمالية، ويتحسّن الطقس تدريجيًا بدءًا من فترة بعد الظهر مع بقاء تكوّن الضباب عى المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: متقلّبة ضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

– الانقشاع: جيّد إجمالاً يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 في المئة.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,34، ساعة الغروب: 16,30