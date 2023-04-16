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كتل هوائيّة حارّة بانتظارنا.. إليكم طقس الأيام المقبلة

منذ 48 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يؤثر على لبنان طقس مستقر يرافقنا في الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية منتصف الأسبوع المقبل.

وتسيطر على لبنان كتل هوائية حارة نسبيًا الأسبوع المقبل، وتستمر لغاية يوم الأربعاء.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: مستقر والجو غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.

الثلاثاء: مستقر والجو غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.

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