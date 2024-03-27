كتل هوائيّة حارّة تسيطر على الأجواء.. وارتفاع بدرجات الحرارة

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية خصوصاً في الداخل، كما تبقى الرطوبة منخفضة وتتكوّن طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية حارة نسبياً تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الخميس، يخف تأثيرها يوم الجمعة، مما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22، في طرابلس بين 11 و20 وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة، يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار وتساقط رذاذ في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية خصوصاً في الداخل، كما تبقى الرطوبة منخفضة وتتكوّن طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة، فتنشط الرياح وترتفع الرطوبة، ويتشكل الضباب على المرتفعات مع طبقات خفيفة من الغبار ورياح ناشطة في المناطق الشمالية.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل، بينما تستقر على المرتفعات وفي الداخل مع انخفاض في نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 18 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 22 درجة، في الداخل من 10 إلى 26 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا ضعيفة متقلبة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالاً.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 في المئة.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5،32.

-ساعة غروب الشمس: 17،55.