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كرامي: أتمنى منح علامات استلحاق للطلاب نتيجة الأوضاع الصعبة

منذ 20 دقيقة
النائب فيصل كرامي

النائب فيصل كرامي

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كتب النائب فيصل كرامي عبر منصة “اكس”: “‏تأسيساً على قرار اللجان العليا الفاحصة في مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم والتي اصدرت قراراً باعتماد معدل ١٠ من ٢٠ (١٠/٢٠) للنجاح في كافة الاختصاصات لشهادات الامتياز الفني باستثناء الاختصاصات الصحية والاجازة الفنية ليكون معدّل النجاح ١١ من ٢٠ (١١/٢٠) وليس ١٠ من ٢٠، وحرصاً على مصلحة الطلاب اللبنانيين، ونتيجة الأوضاع الإجتماعية الصعبة وتداعيات العدوان الاسرائيلي التي سادت هذا العام والتي عانى منها كافة طلاب لبنان، ولمرة واحدة فقط، اتمنى من المعنيين في وزارة التربية والتعليم وفي مديرية التعليم المهني اعادة النظر في امكانية منح علامات الاستلحاق التي كانت تُمنَح سابقاً وطبعاً لمرة واحدة فقط”.

ونحن اذ نعوّل على موافقة وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم المهني، نثمّن عالياً الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الوزارة والمديريات في انجاح واتمام عملية الامتحانات الرسمية لهذا العام”.

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